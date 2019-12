Onde assistir Salzburg x Liverpool pela Liga dos Campeões

Salzburg x Liverpool fazem um confronto direto na briga pela classificação no Grupo E da Liga dos Campeões. O jogo será disputado nesta terça-feira, às 14h55 (horário de Brasília), no Salzburg Arena, na Áustria. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV e online.

Onde assistir Salzburg x Liverpool

O torcedor pode assistir ao jogo pelo canal TNT para todo o Brasil. Outra opção é assistir online pela transmissão do Facebook do Esporte Interativo. O Estado vai fazer transmissão em tempo real.

O Liverpool lidera o Grupo E com 10 pontos, seguido pelo Napoli (9), Salzburg (7) e Genk (1). Com isso, o time inglês precisa apenas de um empate para avançar, enquanto o Salzburg precisa vencer e torcer para o Genk na partida contra o Napoli, em jogo que acontecerá no mesmo horário, na Itália. Na rodada passada, o Liverpool empatou em 1 a 1 com o Napoli, em casa, enquanto o Salzburg goleou o Genk por 4 a 1.