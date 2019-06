Onde assistir Santos x Atlético-MG e escalações do jogo pelo Brasileirão

Três dias após duelarem pela Copa do Brasil, Santos e Atlético-MG se enfrentam novamente neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos x Atlético-MG terá transmissão ao vivo do canal Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

Santos x Atlético-MG: escalação

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo), Aguilar e Felipe Jonatan (Jorge); Jean Lucas, Diego Pituca e Jean Mota (Carlos Sánchez); Marinho, Soteldo e Uribe (Sasha).

Atlético-MG: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias e Cazares; Luan, Ricardo Oliveira e Chará.

Os times estão colados na classificação do Brasileirão, com a equipe mineira sendo a segunda colocada, com 15 pontos, enquanto o clube paulista ocupa o terceiro lugar, com 14.

Eliminado da Copa do Brasil exatamente pelo Atlético-MG, o Santos agora vai concentrar todas as suas atenções na disputa do Brasileirão, único torneio que tem para disputar no restante da temporada. E tentará confirmar a sua força na Vila Belmiro, onde ainda não perdeu em 2019.

Já o Atlético-MG jogará com o objetivo de ampliar a sua boa fase, embalado por três vitórias consecutivas em competições diferentes. Na Vila Belmiro, porém, não ganhe desde 2009 - são oito derrotas e um empate nesse período.