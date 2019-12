Onde assistir São Paulo x Inter pelo Campeonato Brasileiro

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Morumbi.

São Paulo x Inter: onde assistir na TV e online

O jogo terá transmissão pela TV Globo e pelo canal Premiere. Outra opção é assistir a partida através do site e do aplicativo Globo Play e Premiere Play. Além disso, o Estado fará transmissão em tempo real da partida.

Informações dos times

As duas equipes lutam por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. O São Paulo alcançará o objetivo em caso de vitória. Os times estão separados por três pontos na tabela: o São Paulo tem 57 e ocupa o sexto lugar, seguido pelo Internacional, com 54 pontos.

Em caso de empate, o Inter também não terá mais chance de conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo ainda dependeria do resultado do Corinthians, que ocupa o oitavo lugar, com 53 pontos, e visita o Ceará nesta quarta, às 19h30.