Onde assistir Shakhtar Donetsk x Atalanta pela Liga dos Campeões

Shakhtar Donetsk e Atalanta vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), no Metalist Stadion, na cidade de Kharkiv, pela última rodada do Grupo C da Liga dos Campeões. O jogo terá transmissão pela TV e online.

Onde assistir Shakhtar Donetsk x Atalanta

A partida terá transmissão na TV pelo canal Space e o torcedor também pode assistir online pelo EI Plus.

O time ucraniano e o italiano brigam pela segunda vaga do grupo nas oitavas de final. O líder Manchester City, com 11 pontos, já está classificado. Na briga pela segunda posição da chave, o Shakhtar está em posição favorável. Em segundo lugar no momento, soma seis pontos e pode avançar mesmo com um empate.

Para tanto, torcerá contra o Dínamo de Zagreb, que aparece em terceiro lugar, com cinco pontos, e enfrentará o City no mesmo dia. Já a Atalanta precisa ganhar do Shakhtar e torcer por um tropeço do Dínamo contra os ingleses.