Onde assistir Sport x Ponte Preta ao vivo na TV e online

Sport e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Série B

Assistir Sport x Ponte Preta ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelos canais Premiere e SporTV.

Assistir Sport x Ponte Preta ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao jogo através dos sites e aplicativos dos canais Premiere e SporTV.

O que o Sport precisa para subir à Série A?

O time pernambucano precisava apenas de um empate para garantir o acesso para a elite nacional de 2020 sem depender de outros resultados. Mesmo se perder para a Ponte e o América-MG não vencer o Guarani, na sexta-feira, a equipe pernambucana já assegura a classificação entre os quatro primeiros.

Informações das equipes

O Sport poderia ter garantido o acesso na rodada passada, mas decepcionou sua torcida e ficou no empate por 0 a 0 com o Vila Nova em casa, no domingo passado. Com o resultado, o time da Ilha do Retiro chegou aos 64 pontos e se mantém na segunda colocação.

Já a Ponte Preta apenas cumpre tabela. Com 44 pontos, a equipe campineira não briga contra o rebaixamento e nem para o acesso. Na rodada passada, a Macaca perdeu fora de casa para o CRB por 2 a 0.