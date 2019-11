Onde assistir Sport x Vila Nova ao vivo na TV e online

Sport e Vila Nova (GO) se enfrentam neste domingo pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Ilha do Retiro, em Pernambuco, às 16h (horário de Brasília).

Assistir Sport e Vila Nova ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Assistir Sport e Vila Nova online

A partida terá transmissão online também pelo canal Premiere.

Informações dos dois times

O Sport ocupa a 2ª colocação na tabela da Série B do Brasileirão com 60 pontos. A equipe pernambucana precisa de uma vitória para garantir uma vaga na elite do futebol brasileiro no ano que vem. O Bragantino já garantiu uma vaga. Na última partida, a equipe pernambucana venceu o Botafogo (SP) por 2 a 0 jogando fora de casa.

O técnico Guto Ferreira terá o retorno do volante Charles, que cumpriu suspensão, e deve ter a volta do lateral-esquerdo, Sander, e do lateral-direito, Norberto, poupados por desgaste na última quarta.

O Vila Nova chega ao jogo desesperado por figurar na vice-lanterna com 34 pontos. A equipe goiana precisa vencer os três jogos que faltam para escapar do rebaixamento. Se perder, o time de Goiás estará matematicamente rebaixado. Após o empate por 1 a 1 com o Guarani no último jogo, o time terá cinco desfalques.