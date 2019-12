Onde assistir Standard Liége x Arsenal pela Liga Europa

Standard Liège e Arsenal e enfrentam nesta quinta-feira pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga Europa. O jogo será disputado às 14h55 (horário de Brasília) no estádio Maurice, Dufrasne, em Liège, na Bélgica. A partida terá transmissão pela TV e internet.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Liga Europa

Onde assistir Standard Liège x Arsenal

O jogo entre Standard Liège e Arsenal será transmitido pela Fox Sports e também é possível assistir pela Fox Play. Outra opção é seguir pelo tempo real do Estado.

Informações dos dois times

As equipes fazem parte do grupo F da Liga Europa. Os ingleses lideram a tabela de classificação com dez pontos. A segunda colocação está nas mãos do Eintracht Frankfurt, com nove. Em terceiro lugar, os belgas somam sete. A quarta colocação é do eliminado Vitória de Guimarães, com só dois. https://esportes.estadao.com.br/classificacao/futebol/liga-europa/2019-2020 O Arsenal será treinado pelo interino Freddie Ljungberg depois da demissão de Unay Emery na última sexta-feira após a derrota para o Frankfurt https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,arsenal-sofre-virada-do-eintracht-na-liga-europa-e-perde-chance-de-antecipar-vaga,70003106624 . Mesmo com o revés, basta um empate para o time se classificar.

Embora dependa apenas de suas forças, o Standard Liège precisa vencer e descontar uma diferença de quatro gols. No jogo de ida, os belgas perderam por 4 a 0 e o primeiro critério de desempate é o confronto direto. https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,arsenal-vence-facil-com-2-gols-do-brasileiro-gabriel-martinelli-na-liga-europa,70003036132