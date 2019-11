Onde assistir Vasco x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Vasco x Cruzeiro fazem o encerramento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Vasco x Cruzeiro

O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. Também é possível assistir online pelo aplicativo e pelo site dos dois canais e o Estado vai fazer transmissão em tempo real do confronto.

O Cruzeiro entra na rodada em uma situação muito delicada. O time mineiro anunciou a contratação de Adilson Batista como novo treinador, no lugar de Abel Braga, e entra em campo na zona de rebaixamento, com 36 pontos. Na rodada passada, perdeu em casa para o CSA por 1 a 0 e se afundou ainda mais na crise.

Já o Vasco, que perdeu por 1 a 0 para o São Paulo na quinta-feira passada, entra em campo com 44 pontos e em situação mais confortável. O time tem poucas chances de classificação para a Libertadores e também de rebaixamento.