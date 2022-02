Onde e como assistir aos jogos dos principais campeonatos estaduais de 2022

Com multiplicação de canais, emissoras, veículos e plataformas habilitadas a transmitir as partidas de futebol dos campeonatos estaduais, deixou de ser simples a tarefa de saber onde os jogos serão televisionados. Em São Paulo, por exemplo, cinco canais estão transmitindo as partidas, sendo algumas de forma exclusiva e paga. No Rio de Janeiro, onde os quatro grandes clubes chegaram a romper com a Globo na transmissão do estadual, os torcedores precisaram recorrer ao streaming para acompanhar os jogos ao vivo. E se os cariocas se queixam das transmissões instáveis, que deixaram de exibir mais de 30 minutos do jogo entre Vasco e Boavista, no último sábado, 29, os torcedores na Bahia desfrutam de uma transmissão exclusiva e gratuita pela televisão aberta.

Com o objetivo de ajudar o torcedor a se encontrar nas transmissões dos principais campeonatos, o Estadão organizou as informações de transmissão dos principais estaduais do País, incluindo nomes de plataforma e de emissoras, bem como os preços para os serviços pagos que funcionam por meio de assinaturas.

CAMPEONATO PAULISTA

No campeonato que reúne a maior quantidade de clubes na elite do Campeonato Brasileiro (cinco), a quantidade de opções para assistir aos jogos também não é pequena.

Os torcedores podem acompanhar as partidas de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Bragantino e dos demais clubes pela Record, na televisão aberta; nos canais Premiere e HBO Max/Estádio TNT Sports, na TV fechada; pela plataforma de streaming “Paulistão Play”, da Federação Paulista de Futebol (FPF); e também pelo canal “Paulistão”, no YouTube, também de domínio da entidade.

Em linhas gerais, os jogos “gratuitos” serão transmitidos na televisão aberta e no canal da FPF no YouTube. A quantidade de partidas, porém, não é alta como nos serviços pagos. Ambos os veículos vão transmitir um jogo por rodada da primeira fase; um jogo das quartas de final; uma semifinal e as duas finais.

Nos serviços pagos - Premiere, HBO Max/Estádio TNT Sports e Paulistão Play - o número de transmissões é maior. No já tradicional e conhecido Premiere, administrado pelo grupo Globo, o assinante pode adquirir o pacote do Campeonato Paulista, e demais jogos transmitidos pelo canal, por planos mensais de até R$ 49,90. Os jogos poderão ser vistos por diferentes dispositivos (televisão, smartphone e notebooks).

Uma partida de cada rodada da primeira fase e uma das quartas de final serão de transmissão exclusiva do canal HBO Max, que pertence ao grupo Warner. Os assinantes de operadoras que têm o canal da TNT(também da Warner) incluído no pacote poderão acompanhar os jogos que terão a cobertura da HBO Max. Contudo, quem não tiver, vai precisar fazer a assinatura de planos na plataforma a partir de R$ 14,16.

Assim como o canal Premiere, o Paulistão Play vai exibir, ao todo, 97 jogos do torneio. O serviço da Federação Paulista é pago e chega a custar R$ 34,99 mensais. O assinante da plataforma de streaming tem acesso também às partidas da Série A2 do Campeonato Paulista.

CAMPEONATO CARIOCA

O Campeonato Carioca está sendo transmitido na TV aberta pela Record e também pelo “Cariocão Play”, serviço pago que pode ser adquirido tanto por meio das operadoras de TV por assinatura, como também de maneira avulsa via aplicativo. Os preços da assinatura do Cariocão Play, que dá acesso a todos os 78 jogos do estadual do Rio de Janeiro, são: quatro parcelas de R$ 32,48, ou R$ 129,90 à vista. A plataforma também permite que o torcedor assista às partidas por meio de diferentes dispositivos.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) também fechou uma parceria com o canal de podcast Flow Sports, cujos apresentadores Igor 3K e Davy Jones vão comentar as partidas do campeonato na plataforma Twitch pela internet. A exibição será feita em cima dos jogos transmitidos pela Record.

A plataforma Eleven também está transmitindo as partidas do Cariocão pelo custo de R$ 129,90.

CAMPEONATO MINEIRO

Diferente do Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro está sendo transmitido pelos canais aberto e fechados (Sportv e Premiere) do Grupo Globo, que acertou com a Federação Mineira de Futebol (FMF) no começo deste ano para a transmissão das partidas do Atlético-MG, América-MG e Cruzeiro. Os jogos das demais equipes do interior do estado estão sendo exibidos no site “Futebol Mineiro.TV”, que pertence à FMF.

CAMPEONATO GAÚCHO

Assim como está sendo para o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho está sendo transmitido pela Globo, que acertou os direitos de transmissão com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para exibir os jogos do torneio em 2022 e 2023.

Com a parceria, os torcedores de Internacional, Grêmio, Juventude e das demais equipes gaúchas vão poder acompanhar os jogos pela RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, e pelo site do GE, de graça. Pelos canais fechados, os jogos terão a cobertura da Sportv e dos canais Premiere, que transmite todas as partidas. O site do GE vai exibir os jogos Aimoré x Grêmio, em 9 de fevereiro, e Internacional e Brasil de Pelotas, em 16 de fevereiro. Nesses dias, não haverá transmissão pela RBS TV.

CAMPEONATO PARANAENSE

Os jogos do campeonato parananense estão sendo transmitidos na televisão aberta, pela TV Assembleia, e por canais fechados via site futebolparanaense.tv e pelo aplicativo OneFootball.

O site futebolparanaense.tv está transmitindo todos os jogos do torneio. E o preço para acompanhar as partidas e ter acesso a outros conteúdos, como melhores momentos dos confrontos, é de R$ 119,90 - o valor pode ser parcelado em até quatro vezes no cartão. O Aplicativo Onefootball, por sua vez, faz a transmissão fechada somente de algumas partidas.

Os sócios torcedores do Athletico também têm a opção de assistir aos jogos do atual campeão da Copa Sul-Americana pelo canal “Furacão Live”.

CAMPEONATO BAIANO

O Campeonato Baiano deste ano não chegou ao fim, mas já pode ser considerado histórico. Isso porque o torneio disputado em 2022 está tendo a maior cobertura televisiva entre todas as edições da competição. A Federação Baiana de Futebol (FBF) estabeleceu um acordo com a emissora TVE, que vai transmitir 46 jogos do torneio de forma exclusiva e aberta. Afiliada da TV Cultura, a TVE detém os direitos televisivos do Campeonato Baiano desde 2016.

CAMPEONATO CEARENSE

Para acompanhar as equipes do Fortaleza e do Ceará, que vão disputar Libertadores e Copa Sul-Americana este ano, além das outras equipes do campeonato cearense, o torcedor pode assistir aos jogos pela TV Jangadeiro, afiliada do SBT no estado de Ceará, e também pelo canal fechado Nordeste F.C. Com planos a partir de R$ 23,90, o serviço de streaming pode ser adquirido via TV por assinatura e também por meio de planos de sócio-torcedor de clubes que possuem parceria com a plataforma.

CAMPEONATO GOIANO

O Campeonato Goiano, que reúne o Atlético-GO e o Goiás como representantes do Estado no Campeonato Brasileiro, está sendo transmitido pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás (um jogo por rodada), e também pela plataforma de streaming Eleven, que também transmite os jogos do Campeonato Carioca.

CAMPEONATO CATARINESE

O campeonato catarinense está sendo transmitido em rede aberta pela rede NSC TV, que possui canais filiados à Rede Globo, e também pela TV Catarinense Fort no modelo de assinatura pay-per-view. A NSC está fazendo somente a cobertura dos jogos de sábado, às 16h30. A TV Catarinense Fort exibe todas as partidas, e o valor da assinatura é R$ 149,90 por todo o campeonato.

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

O Campeonato Pernambucano está sendo transmitido em rede aberta pela TV Globo Nordeste, e também está disponível no Canal Premiere no circuito fechado.

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

O Campeonato Mato-grossense 2022 está sendo exibido aos sábados, a partir das 15h30, pelo canal de TV aberta Centro América.