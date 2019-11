Onde ver Bahia x Atlético-MG na TV

Bahia x Atlético-MG fazem um duelo com objetivos distintos no Brasileirão nesta quarta-feira. O jogo válido pela 35.ª rodada será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21 horas (horário de Brasília). O Estado vai fazer tempo real do jogo, que também passará na TV e na internet.

Bahia x Atlético-MG: transmissão na TV

LEIA TAMBÉM > Confira a lista de campeões do Campeonato Brasileiro

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Onde assistir Bahia x Atlético-MG ao vivo online

O confronto terá tramsmissão online pelo Premiere Play.

Informações das equipes

O Bahia está na 10.ª colocação com 44 pontos e ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Tem seis pontos a menos que o Corinthians, o oitavo, que hoje teria vaga na competição continental. O time baiano vem de derrota por 4 a 2 para o Goiás, em Goiânia.

O Atlético-MG briga na parte de baixo da tabela de classificação. Com 41 pontos, está na 13.ª posição e está de olho no rival Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 36. No último domingo, foi derrotado em casa pelo Athletico-PR por 1 a 0.