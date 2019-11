Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo na TV

Brasil e Argentina fazem nesta sexta-feira mais um capítulo do clássico de maior rivalidade e tradição no futebol sul-americano. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), no estádio Universitário Rei Saud, na Arábia Saudita, com as duas seleções passando por momentos bem distintos.

Assistir Brasil x Argentina ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e TV Globo para todo o Brasil.

Assistir Brasil x Argentina ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao jogo pelos sites e aplicativos do SporTV e da TV Globo.

Informações das seleções

Brasileiros e argentinos vivem mundos bem distintos após a Copa América. O time de Tite, campeão do torneio continental, vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Foram empates com a Colômbia (2 a 2), Senegal (1 a 1) e Nigéria (1 a 1) e derrota para o Peru (1 a 0). Depois do duelo com a Argentina, o Brasil volta a campo na terça-feira para enfrentar a Coreia do Sul.

A Argentina vem de quatro partidas sem derrotas, depois de conquistar o terceiro lugar na Copa América. O time de Lionel Scaloni goleou o México (4 a 0) e o Equador (2 a 2) e empatou com o Chile ( 0 a 0) e Alemanha (2 a 2). A seleção argentina se despede da temporada em um amistoso contra o Uruguai, na segunda-feira.