Onde ver Brasil x México pelo futebol feminino

A seleção brasileira de futebol feminino vai encerrar a temporada de 2019 com dois amistosos contra o México. O primeiro confronto será realizado nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo e terá transmissão da TV e online.

Onde assistir Brasil x México

O amistoso terá transmissão pelo canal SporTV. O torcedor também pode assistir online pelo SporTV Play.

Informações dos times

As partidas ocorrerão em um período que não corresponde a Data Fifa e a técnica Pia Sundhage priorizou a convocação de atletas que atuam no Brasil. O destaque é a volta de Cristiane à seleção, que ficou fora do time por quase cinco meses devido a uma lesão na coxa direita na Copa do Mundo da França.

No comando da sueca, o Brasil já disputou seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates. Os empates ocorreram em dois torneios amistosos e a seleção acabou sendo derrotada nas duas ocasiões. A primeira foi em setembro, no Pacaembu, diante do Chile, e a segunda em novembro, na China, contra as próprias chinesas.