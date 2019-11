Onde ver Corinthians x São Paulo pelo Paulista Feminino

Corinthians e São Paulo decidem na manhã deste sábado o título do Campeonato Paulista Feminino de futebol. O confronto será realizado às 11h (horário de Brasília), na Arena Corinthians. No primeiro jogo, o time alvinegro venceu, no Morumbi, por 1 a 0.

Assistir Corinthians x São Paulo ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelos canais SporTV, Rede Vida e TV Cultura.

Assistir Corinthians x São Paulo ao vivo online

O clássico terá transmissão ao vivo pelos sites e aplicativos do SporTV e também pelos sites da Rede Vida, TV Cultura e FPF TV.

Informações dos clubes

O Corinthians chega como favorito ao título, já que venceu o primeiro confronto no Morumbi e faz uma campanha bem melhor do que a do rival. Na semi, a equipe alvinegra goleou a Ferroviária com vitórias por 4 a 0 (em Araquara) e 5 x 1 no Parque São Jorge. Já o São Paulo eliminou o Santos, vencendo o primeiro jogo por 3 a 2 e depois empatando em 2 a 2.