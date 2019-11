Onde ver Flamengo x Vasco ao vivo

Em jogo antecipado da 34ª rodada, o Flamengo recebe o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, naquele que pode ser seu penúltimo jogo antes de sacramentar a conquista do título do Campeonato Brasileiro.

Assistir Flamengo x Vasco ao vivo na TV

O clássico carioca terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo canal Premiere para todo o Brasil. Ou seja, o jogo não terá transmissão pela TV Globo, nem mesmo para o Rio de Janeiro.

Assistir Flamengo x Vasco ao vivo online

Outra opção para o torcedor assistir ao jogo é através do aplicativo ou do site do canal Premiere. E há ainda a alternativa de acompanhar o confronto pelo tempo real do Estado.

Informações das equipes

O jogo foi antecipado, porque o Flamengo vai decidir o título da Copa Libertadores contra o River Plate no dia 23 e pretende viajar para Lima, local da partida, bem antes da decisão. A antecipação pode acabar adiantando um possível título do clube rubro-negro.

Caso o Flamengo vença o Vasco nesta quarta-feira e o Grêmio no domingo - em duelo válido pela 33ª rodada - e o Palmeiras não derrote o Bahia, o time carioca já garante o título neste domingo.

A equipe de Jorge Jesus soma 77 pontos, dez a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Na rodada passada, a equipe rubro-negra derrotou o Bahia por 3 a 1 no Maracanã, e manteve a vantagem para o vice-líder.

Já o Vasco tenta voltar a embalar uma nova fase positiva. O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo aparece com 42 pontos e ainda nutre a esperança de brigar pelo G-6, mas para isso, precisa voltar a somar pontos, como fez no último domingo, quando derrotou o CSA por 3 a 0, fora de casa.