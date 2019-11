Onde ver Inter x Fortaleza ao vivo na TV

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo no Beira-Rio, às 19h (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão na TV e online e o Estado vai fazer tempo real.

Inter x Fortaleza terá transmissão na TV pelos canais TNT e Premiere e também dá para assistir online pelo EI Plus e Premiere Play.

Informações dos times

Com 50 pontos, o Colorado inicia a rodada na sétima colocação e com a necessidade de aproveitar o fato de estar em casa para pontuar e se manter na zona de classificação para a Libertadores. Na rodada passada, a equipe gaúcha ficou no empate por 0 a 0 com o Corinthians. Já o Fortaleza derrotou o CSA por 3 a 0, em casa, chegou aos 42 pontos e se distanciou da parte debaixo da tabela, mas o time de Rogério Ceni espera somar mais pontos para se garantir na elite em 2020 e tentar uma classificação para a Sul-Americana do ano que vem.