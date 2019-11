Onde ver Juventus x Atlético de Madrid ao vivo

Juventus x Atlético de Madrid decidem a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões nesta terça-feira. O jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos será realizado no estádio da Juventus, em Turim, às 17h (horário de Brasília).

Assistir Juventus x Atlético de Madrid ao vivo online

A partida não terá transmissão na TV, mas o torcedor pode assistir online através do EI Plus, canal de streaming do Esporte Interativo. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações das equipes

A Juventus lidera o Grupo D com 10 pontos, enquanto o Atlético de Madrid aparece logo abaixo, com sete. Lokomotiv Moscou e Bayer Leverkusen, ambos com três pontos, completam o grupo.

Na rodada passada, a Juventus venceu fora de casa o Lokomotiv por 2 a 1 e o Atlético de Madrid perdeu pelo mesmo resultado para o Bayer Leverkusen.