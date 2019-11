Onde ver Liverpool x Napoli ao vivo na TV e online

Liverpool x Napoli se enfrentam pela liderança do Grupo E nesta quarta-feira, em partida da válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília), no Anfield Road, na Inglaterra. O confronto terá transmissão na TV e online e o Estado vai fazer tempo real.

Liverpool x Napoli terá transmissão pelo canal TNT para todo o Brasil. Outra opção é assistir online pelo EI Plus.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Liga dos Campeões

Informações das equipes

O Liverpool chega para o encontro na ponta do grupo com 9 pontos somados em quatro rodadas. Uma vitória pode garantir a classificação antecipada aos atuais campeões, já um outro resultado pode embolar a situação das equipes. Para o confronto, o técnico Jürgen Klopp tem como dúvidas o atacante Mohamed Salah e o lateral Andrew Robertson, ambos se recuperam de lesão.

O Napoli vive um momento complicado na temporada. Se na Liga dos Campeões a equipe está na segunda posição de seu grupo, com 8 pontos ganhos, na Itália o time de Carlo Ancelotti ocupa apenas a sétima posição. Além disso, o grupo de jogadores declarou guerra contra o presidente Aurelio De Laurentiis. Um dos líderes do motim, o brasileiro Allan, foi multado em 200 mil euros (R$ 927 mil) após briga com o filho do mandatário, Eduardo De Laurentis.