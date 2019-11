Onde ver Palmeiras x Grêmio ao vivo na TV

Em busca de diferentes objetivos na tabela, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista luta para se manter vivo e com chance de título, enquanto a equipe gaúcha quer confirmar vaga no G-4.

Assistir Palmeiras x Grêmio ao vivo na TV

A transmissão da partida será feita pela TV Globo para todo o Brasil e Premiere.

Assistir Palmeiras x Grêmio ao vivo online

A partida também terá transmissão pelo site e pelo aplicativo dos canais Premiere e TV Globo. Outra opção será acompanhar o pelo tempo real do Estado.

Informações das equipes

O Palmeiras está na segunda colocação e depende de uma vitória para se manter vivo na disputa pelo título. Qualquer outro resultado vai confirmar o Flamengo como campeão brasileiro neste fim de semana, mesmo sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe alviverde empatou com o Bahia, em Salvador, por 1 a 0.

Quarto colocado, o Grêmio tem como objetivo se manter nesta posição para confirmar classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. Apesar de ter perdido para o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, em Porto Alegre, a equipe gaúcha vinha anteriormente de cinco vitórias consecutivas.