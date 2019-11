Onde ver Santos x Cruzeiro ao vivo na TV e online

Santos e Cruzeiro se enfrentam na noite deste sábado, às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e com a necessidade de pontuar por motivos bem distintos.

Assistir Santos x Cruzeiro ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Assistir Santos x Cruzeiro ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao jogo através do site e do aplicativo do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações das equipes

Terceiro colocado no Brasileirão com 65 pontos, o Santos espera vencer para assegurar sua classificação entre os quatro primeiros e assim, carimba a vaga entre um dos times que vão direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Na rodada passada, o Santos empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na Vila Belmiro.

Já o Cruzeiro aparece com 36 pontos e na ameaçada 16ª colocação. Se perder, o time de Abel Braga pode voltar para a zona de rebaixamento. A equipe mineira empatou os últimos quatro jogos. Na segunda-feira passada, ficou no 0 a 0 com o Avaí.