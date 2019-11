Onde ver Vasco x Palmeiras ao vivo pelo Brasileirão

O Vasco recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro no Rio de Janeiro tem de um lado o time carioca com a preocupação de acabar de vez com o risco de rebaixamento e do outro, o atual campeão nacional em busca de pontos para reduzir a vantagem do Flamengo. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para São Paulo, pelos canais Premiere e o Estado fará o tempo real.

No primeiro turno, no Allianz Parque, as equipes empataram por 1 a 1. Depois disso, o Palmeiras passou por muitas mudanças. O time teve a saída do técnico Luiz Felipe Scolari e a vinda de Mano Menezes, além de ter encarado uma crise pela eliminação na Copa Libertadores e pela queda de rendimento na competição.

O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas, ao ter batido Avaí, São Paulo e Ceará. O time terá como desfalque no Rio o volante Felipe Melo. Suspenso na última segunda-feira por cinco partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por fazer gestos obscenos para a torcida do Santos, ele deve dar lugar a Thiago Santos.

Já o Vasco, do técnico Vanderlei Luxemburgo, tem desfalques no meio-campo pelos desfalques de Richard e Bruno Gomes e pela lesão de Henrique. O colombiano Guarín deve formar o setor junto com Raul e Fellipe Bastos.

Últimos jogos do Vasco (Todos pelo Brasileirão)

Fluminense 0 x 0 Vasco

Vasco 1 x 3 Grêmio

Ceará 1 x 1 Vasco

Inter 0 x 1 Vasco

Vasco 2 x 1 Botafogo

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)