Pedrada quebra janela de ônibus do Boca Juniors antes de jogo com o Corinthians na Libertadores

O ônibus que levava a delegação do Boca Juniors para a Neo Química Arena, nesta terça-feira, foi alvo de um ataque com pedras. A equipe argentina enfrenta o Corinthians na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que uma das janelas do ônibus ficou totalmente quebrada, sendo possível visualizar o interior do veículo. De acordo com relatos da equipe argentina, um integrante da diretoria do Boca foi atingido na perna, mas não teve ferimentos.

O apedrejamento não teria acontecido na chegada do Boca Juniors à Neo Química Arena, mas durante o trajeto. Na chegada do Corinthians ao estádio, houve grande festa da torcida, que esperou nas ruas do entorno, em Itaquera, a aparição do ônibus corintiano.

O ônibus do time do Boca Juniors foi apedrejado a caminho da Neo Química Arena. Um cartola do time argentino teve ferimento leve nas pernas. pic.twitter.com/sVXex8t5Of — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) June 29, 2022

Esta edição da Copa Libertadores tem sido marcada por diversos incidentes. Os principais dizem respeito a casos de racismo de torcedores. Nos encontros entre Boca Juniors e Corinthians, na fase de grupos do torneio continental, dois torcedores argentinos fizeram gestos racistas em direção ao corintianos.

A Conmebol já prometeu aumentar as penas para os casos de racismo ou qualquer agressão contra delegações e torcedores. O objetivo é inibir atos racistas. Conmebol, Corinthians e Boca Juniors ainda não se manifestaram oficialmente sobre o apedrejamento ocorrido nesta terça-feira.