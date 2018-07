Ônibus com equipe do Fenerbahçe é alvejado por tiros na Turquia

A goleada do Fenerbahçe sobre o Rizespor no Campeonato Turco , por 5 a 1, fora de casa, acabou ofuscada na noite deste sábado por um triste acontecimento após a partida. O ônibus que levava a equipe para Trabzon, onde a delegação do Fener embarcaria rumo à sua sede – em Istambul - foi recebido com tiros em uma estrada vinda de Rize, sede da partida.

Imagens compartilhadas pelo clube na internet mostram as partes dianteira e lateral do veículo com marcas de tiros. O motorista do ônibus foi atingido por um dos disparos, sendo levado imediatamente a um hospital. Segundo a imprensa turca, os principais suspeitos de terem realizado o ataque são torcedores do Trabzonspor, clube com sede em Trabzon e rival do Fenerbahçe. Enquanto a equipe na qual o ex-jogador Alex é ídolo está na liderança provisória da competição, o Trabzonspor é o quinto colocado.

O gerente administrativo do Fenerbahçe, Hanan Çetinkaya, que estava no ônibus com o restante do elenco, falou com o jornal Hurryiet após o ataque. "Houve um barulho na esquerda, e a janela explodiu. O motorista foi atingido, e nós paramos o ônibus, puxando o freio. Nosso doutor atendeu o motorista. Saía muito sangue, do nariz e da boca. Ele foi levado a um hospital por um carro da polícia. Isso não pode ser uma desgraça. Estou chocado", afirmou.