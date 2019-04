Ônibus com torcedores do Corinthians tomba na Bahia e deixa seis feridos

Um ônibus com 45 torcedores do Corinthians, membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, caiu em uma pequena ribanceira na BR-116, na região de Vitória da Conquista, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira, 29. Seis pessoas ficaram feridas no acidente, mas tem o quadro de saúde estável. O grupo voltava da derrota para o Bahia por 3 a 2, na Fonte Nova, em partida válida pela primeira rodada do campeonato brasileiro 2019.

A informação foi confirmada em nota divulgada pelo clube em seu site oficial: "Após assistirem à partida em Salvador entre Corinthians e Bahia, um ônibus com 45 torcedores virou, caiu numa pequena ribanceira na BR-116 e deixou seis feridos. O estado deles é estável, sem ferimentos graves e foram atendidos no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Dois deles passaram para UPA (unidade de Pronto Atendimento do Estado) por não necessitarem de cuidados especiais."

As vítimas não autorizaram a divulgação dos nomes, segundo a assessoria do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Apenas os familiares dos envolvidos no acidente foram informados sobre a situação de cada uma delas.

Pelas redes sociais, o Corinthians também mandou uma mensagem desejando rápida recuperação para seus torcedores: "Desejamos uma rápida recuperação aos torcedores corintianos feridos no acidente de ônibus que aconteceu nesta madrugada, no retorno de Salvador para São Paulo".