Ônibus de time pernambucano quebra, e equipe chega a jogo de uber e de carona com rivais

Um imprevisto pouco comum aconteceu com o Sete de Setembro, time pernambucano: o ônibus que levaria a equipe até o estádio Lacerdão, para o jogo contra o Afogados pelo Campeonato Pernambucano, quebrou na porta do hotel. O clube então, teve que usar diversas soluções para os jogadores.

Os jogadores improvisaram e começaram a pedir carona para os carros de passeios que estavam na rua. Outros, foram de uber. Em determinado momento, até o ônibus do Afogados chegou para ajudar no transporte do Sete de Setembro. Por conta disso, os atletas foram chegando pouco a pouco até o Lacerdão para a partida, um de cada vez.

O ônibus do Afogados com os jogadores que faltavam chegou no estádio quando faltavam apenas 15 minutos para o horário marcado. Com o aquecimento dos jogadores do Sete de Setembro atrasado por conta do problema no transporte, foi preciso deixar o começo da partida um pouco para depois também.

Em campo, o jogo acabou empatado em 1 a 1: Fauver abriu o placar para o Afogados e Heverton, contra, deixou tudo igual para o Sete de Setembro. O Afogados ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Pernambucano com cinco pontos, enquanto o Sete de Setembro tem dois pontos e está no sétimo lugar.