Ônibus do Ajax sofre acidente leve em São Paulo

SÃO PAULO - O Ajax sofreu um contratempo logo em sua chegada a São Paulo, onde o time holandês irá enfrentar o Palmeiras em amistoso no próximo sábado, às 17 horas, no Pacaembu. O ônibus que transportava os jogadores da equipe sofreu um acidente leve no último domingo, na capital paulista, quando seguia em direção ao CT do time do Palestra Itália, depois de deixar o hotel no qual os atletas estão hospedados.

O clube holandês confirmou que houve uma colisão com um carro de pequeno porte, que causou um dano sem maiores proporções ao ônibus e não deixou nenhum ferido. Porém, os jogadores admitiram que se assustaram com o ocorrido.

O meia Theo Janssen, que estava sentado em um banco que fica próximo ao local do ônibus que foi atingido pelo carro, afirmou que ficou "chocado". Ele revelou certa indignação com o motorista do ônibus e disse que temeu que "algo pior" pudesse ter acontecido aos jogadores. "Ele (motorista) só dirigia. Como é residente, certamente sabe melhor do que ninguém como funciona o trânsito aqui. Esperamos que no resto da semana seja melhor", disse.

Após o incidente, o elenco do Ajax chegou ao CT do Palmeiras na tarde de domingo e realizou o primeiro treino em solo brasileiro visando o amistoso do próximo sábado. Na atividade, o técnico Frank de Boer contou com a presença dos 25 jogadores que viajaram ao Brasil para o confronto.