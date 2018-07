Ônibus do Corinthians é atacado por são-paulinos e tem vidro trincado

O ônibus que levou a delegação do Corinthians ao Morumbi para o clássico com o São Paulo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, foi atacado por pedras e pedaços de madeira na chegada ao estádio. O ônibus foi atingido no vidro ao lado do motorista e teve o para-brisa trincado.

O veículo foi atingido quando passava pela Praça Roberto Gomes Pedrosa, já próximo à entrada do Morumbi. Ninguém ficou ferido. O tráfego estava interditado para a passagem da delegação corintiana e o ônibus era escoltado pela Polícia Militar.

Por determinação da Secretaria de Segurança Pública, o clássico é disputado com torcida única, sem a presença de corintianos. O Corinthians optou por um ônibus "à paisana" sem a identificação do clube, mesmo assim não escapou do vandalismo de parte da torcida do São Paulo.

Esta não foi a primeira vez que a delegação do Corinthians é atacada no Morumbi. Em outros clássicos diante do São Paulo no estádio o ônibus do clube também foi atingido por pedras, latas de cerveja e pedaços de madeira.