Ônibus do Fluminense é apedrejado no trajeto até o Engenhão antes do clássico com o Botafogo

O ônibus do Fluminense, que se dirigia para o Estádio Nilton Santos, local do jogo com o Botafogo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, foi apedrejado. O incidente ocorreu nas proximidades do estádio, quando o veículo passou perto de um bar repleto de torcedores botafoguenses. "Infelizmente, a torcida do Botafogo jogou a pedra no ônibus. O futebol brasileiro precisa pensar mais e rever seus conceitos. Uma pedra dessas poderia ter machucado alguém. Graças a Deus não aconteceu nada", disse o motorista do ônibus Thiago Molina, ao site do GE.

Apenas o veículo foi atingindo. Nenhum jogador do time das Laranjeiras sofreu qualquer tipo de ferimento, apesar do susto. Botafogo e Fluminense se enfrentam em um momento em que as duas equipes do Rio fazem campanha de recuperação, com bons resultados e apresentações rezoáveis.

Questionados pelos jornalistas ao desembarcarem no Engenhão, o técnico Fernando Diniz e o presidente Mário Bittencourt confirmaram o incidente, o susto e a emboscada como algo muito negativo no futebol. O jogo teve início às 16h conforme o previsto. É válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes fazem campanha semelhante na competição. Cada uma soma 18 pontos e busca aproximação do G-4.

O policiamento do Rio não se manifestou, tampouco prendeu os torcedores do Botafogo responsáveis pelo ataque. O episódio também não atrapalhou o aquecimento do Flu para o clássico.​