Ônibus do Palmeiras é apedrejado na chegada ao hotel, em Goiânia

Depois da derrota histórica para o Goiás, por 6 a 0, os jogadores do Palmeiras foram recepcionados no hotel em que estão hospedados, em Goiânia, com pedras e garrafas, atiradas por um grupo de torcedores em direção ao ônibus da equipe.

As pessoas reunidas no local ainda tentaram agredir jogadores e comissão técnica e a Polícia Militar de Goiânia teve que conter a situação. As informações são do Globoesporte.com.

Curiosos fizeram vídeos e fotos e, segundo relatos, houve também cusparadas e xingamentos direcionados aos que desciam do ônibus. Mesmo assim, ninguém foi detido, mas o motorista registrou um boletim de ocorrência.

A diretoria palmeirense já anunciou que a delegação desembarcará pela pista do Aeroporto de Guarulhos, nesta segunda-feira, com o intuito de evitar a presença de torcedores exaltados, que possam criar confusão. O treino da tarde será fechado.

PROTESTO

Na noite deste domingo, torcedores fizeram um protesto ao pintar os muros da sede de uma das torcidas organizadas do Palmeiras. Na frase escrita pelos torcedores, o presidente do clube, Paulo Nobre, foi xingado. Além disso, os integrantes da organizada pediram a saída do dirigente, no cargo há quase dois anos. As eleições estão marcadas para o fim deste ano.