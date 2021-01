Ônibus do São Paulo é atacado a caminho do Estádio do Morumbi para jogo do Brasileirão

O ônibus que levava a delegação do São Paulo para o Estádio do Morumbi sofreu ataques a pedras e rojões. A equipe atuará nesta noite contra o Coritiba, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com as primeiras informações, cerca de 14 pessoas foram presas pela Polícia Militar. Segundo informações do tenente da Polícia Militar Henrique Silva ao site globoesporte.com, explosivos também foram deixados no local do ataque e o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi chamado para desativá-los. As imediações foram fechadas em um raio de 50m.

A emboscada teria ocorrido na região da Avenida Faria Lima. Não houve registro de feridos, apesar dos jogadores terem ficado assustados e irritados com o ataque.

O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021

O São Paulo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas vem em má fase. Após a queda para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, o time fez quatro jogos no torneio de pontos corridos, com três derrotas e um empate. Na última quarta, a equipe tricolor foi goleada pelo Internacional no Morumbi por 5 a 1 e deixou a liderança. Na sexta-feira, um pequeno grupo de torcedores protestou contra a situação em frente ao CT do clube e pediu as saídas de Daniel Alves e do técnico Fernando Diniz.