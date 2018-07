Ônibus quebra e time do Vasco chega ao estádio de São Januário em sete táxis

Uma cena inusitada aconteceu no estádio de São Januário, no Rio, antes do início do clássico do Vasco contra o Fluminense, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores e a comissão técnica vascaína chegaram ao local da partida em sete táxis, uma vez que o ônibus oficial do clube enguiçou na Linha Amarela na altura do Barra Music, na Barra da Tijuca, que fica na zona oeste da capital carioca.

A cena surpreendeu os torcedores que esperavam no portão 9 pela chegada da delegação. Os jogadores e membros da comissão técnica foram divididos em táxis com a preocupação de que não haveria tempo hábil para o conserto do ônibus. A fileira de táxis amarelos chamou a atenção e chegou ao estádio às 14h55, cerca de 20 minutos depois do planejado. Dez minutos mais tarde, o ônibus, já recuperado, também chegou.

O fato inesperado, em princípio, gerou preocupação dos dirigentes que alertaram o trio de arbitragem - comandado pelo paulista Raphael Claus, sobre um possível atraso.

Este clássico também é cercado por cuidados de segurança. A Polícia Militar destacou 370 homens para a segurança interna e externa, inclusive, para a escolta de cerca de 900 torcedores do Fluminense que saíram do Maracanã indo para São Januário. O clássico não acontecia há 12 anos no estádio cruzmaltino.