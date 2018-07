ONU chama Boateng para evento de combate ao racismo

MILÃO - O meia Kevin-Prince Boateng, do Milan, foi convidado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para participar do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A revelação do convite ao jogador foi feita pelo Milan, em nota publicada no seu site oficial nesta quarta-feira.

Nos primeiros dias deste ano, Boateng abandonou uma partida amistosa entre Milan e Pro Patria, da quarta divisão do futebol italiano, após ser alvo de insultos racistas. Revoltado, o meia chutou a bola em direção aos torcedores, tirou a sua camisa e abandonou o campo, acompanhado pelos seus companheiros de clube.

O evento da ONU será realizado em Genebra no dia 21 de março e terá como foco o racismo no esporte. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial foi criado em 1966. A data faz referência ao Massacre de Sharpeville. Em 21 de março de 1960, 69 negros foram mortos na cidade sul-africana durante uma manifestação.