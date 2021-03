ONU e Fifa destacam importância do futebol no desenvolvimento estratégico global

O futebol pode ter um papel fundamental na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ser uma ferramenta de esperança na recuperação dos países ao final da pandemia do novo coronavírus. Essa é a ideia compartilhada pela Fifa, através do presidente Gianni Infantino, e da Organização das Nações Unidas (ONU).

"É importante para identificar melhor como podemos avançar os ODS não apenas a nível global, mas também a nível regional e local para garantir que ninguém será deixado para trás", considerou a secretária-geral adjunta da ONU, a nigeriana Amina Mohammed, no final de uma reunião virtual com Infantino.

Em um comunicado oficial divulgado em seu site, a Fifa destacou a importância "de colocar o futebol ao serviço da sociedade", acrescentando: "A nova Fifa é um órgão responsável e uma organização sustentável. É uma organização que sabe que o futebol vai além da competição. O futebol é muito mais do que isso", disse.

Infantino comentou também sobre o poder do futebol na "construção de exemplos positivos" e abordou o papel importante do esporte na educação. "A Fifa acredita firmemente que, por meio do futebol, se pode falar sobre tudo e ensinar às crianças valores e regras. Queremos usar a força do futebol na educação", afirmou o dirigente suíço.

Mohammed e Infantino discutiram várias oportunidades de colaboração entre os dois órgãos, principalmente na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, e nas competições seguintes.

A diplomata nigeriana destacou o apelo do secretário-geral da ONU, o português António Guterres, para a "necessidade de trabalhar com atores novos e não tradicionais em todo o mundo para promover os ODS", que definem as prioridades e aspirações globais para 2030 e pretendem criar uma vida com dignidade e oportunidades para todos, dentro dos limites do planeta.