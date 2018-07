Onyewu renova com Milan e ficará sem salário por 1 ano O zagueiro da seleção dos Estados Unidos, Oguchi Onyewu, renovou seu contrato por mais um temporada com o Milan e permanecerá no clube até 2013. A negociação, no entanto, contou com uma particularidade: o jogador aceitou não receber salário durante este novo ano de contrato.