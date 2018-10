Onze dias após fraturar o braço, Messi volta aos treinos em campo no Barcelona

Apenas 11 dias depois de ter sofrido uma fratura no osso radial do braço direito em jogo contra o Sevilla, Lionel Messi retornou nesta quarta-feira aos treinos em campo pelo Barcelona. O clube informou que o argentino foi ao gramado para começar a trabalhar a mobilidade do local lesionado, que precisou ficar em repouso anteriormente.

O astro se exercitou ao lado do zagueiro Gerard Piqué e do lateral Jordi Alba, dois dos jogadores que o técnico Ernesto Valverde optou por poupar da partida que o Barça fará justamente nesta quarta, contra o Leonesa, às 17h30 (de Brasília), fora de casa, pela Copa do Rei.

Também descartados deste confronto, o atacante Luis Suárez e os meio-campistas Philippe Coutinho e Rakitic realizaram apenas trabalhos específicos, enquanto o volante Sergio Busquets e o goleiro Ter Stegen foram dispensados da atividade com autorização de Valverde para não participarem da mesma.

Mesmo sem poder contar com Messi, o Barcelona venceu a Inter de Milão por 2 a 0, pela Liga dos Campeões da Europa, e goleou o Real Madrid por 5 a 1, pelo Campeonato Espanhol, em dois confrontos realizados na semana passada no Camp Nou.

A previsão inicial do departamento médico do clube é a de que o atacante fique três semanas afastado em recuperação. Este período será completado no dia 11 de novembro, justamente quando o Barça jogará contra o Betis, em casa, pelo Espanhol. Antes disso, ele voltará a desfalcar a equipe pela competição neste sábado, contra o Rayo Vallecano, onde os líderes isolados do torneio atuarão como visitantes.