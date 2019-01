Onze jogadores do Palmeiras disputam cinco vagas finais no Paulista

A decisão do Palmeiras de inscrever 21 e não 26 jogadores na primeira relação do Campeonato Paulista vai manter em aberto a disputa para participar da competição. Quem não teve o nome na primeira lista, divulgada nesta sexta-feira, poderá ser incluído até 1º de março. Até lá, 11 atletas do Palmeiras devem disputar as cinco vagas para participar da competição.

Apesar de 12 jogadores do elenco não terem sido inscritos, um deles não tem chance de jogar o Estadual. O atacante Willian passou por cirurgia no joelho direito e só deve voltar a atuar no meio do ano. Já os demais vivem ou a expectativa de poderem disputar o Campeonato Paulista, ou podem nos próximos dias serem emprestados a outras equipes.

O nome mais cotado a entrar na relação de inscritos para o Campeonato Paulista é Ricardo Goulart. Contratado na terça-feira, o atacante se recupera de artroscopia no joelho direito para poder voltar a jogar. O retorno é estimado para o fim de fevereiro, pouco antes do prazo final de inscrição. A tendência é o jogador ser incluído pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Os meias Jean e Moisés também têm chances. Os dois foram escalados regularmente por Felipão em 2018. Jean, por exemplo, acaba de renovar contrato com o clube. Pesa para a dupla o fator físico. Nas últimas temporadas os dois tiveram sequências de lesões e agora ganham mais tempo para adquirir condicionamento antes de iniciarem o calendário oficial.

Quem sonha com uma chance são jovens Matheus Fernandes, Carlos Eduardo e Arthur Cabral. Todos chegaram ao clube nesta temporada como reforços e estão ansiosos pela chance de estrear. Situação parecida é vivida por Raphael Veiga. Depois de passar um ano emprestado ao Athletico, onde foi campeão da Sul-Americana, ele aguarda mais chances no Palmeiras.

Em situção mais complicada sobre chances de inscrição estão jogadores que podem ser emprestados nos próximos dias. O meia Hyoran interessa ao Botafogo, o lateral-direito Fabiano recebeu contatos do Inter e o meia Guerra, foi procurado pelo Cerro Porteño. O zagueiro Juninho, por sua vez, foi sondado pelo Sport.