Opção para vaga do atacante Bolaños, Fernandinho marca em jogo-treino do Grêmio

O Grêmio realizou neste sábado o penúltimo treino antes da viagem para o Chile, onde enfrentará o Deportes Iquique, nesta quarta-feira, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time tricolor lidera o Grupo 8 com 10 pontos e precisa de um empate para garantir a classificação antecipada às oitavas de final.

O técnico Renato Gaúcho promoveu um treino físico para os titulares, com atividade na academia e no campo. Os reservas fizeram um jogo-treino contra o time Sub-20. O destaque da atividade foi o atacante Fernandinho, que voltou a trabalhar com bola depois de se recuperar de lesão.

O jogador ainda marcou um dos gols da vitória por 3 a 1. Everton e Lincoln completaram o placar. Fernandinho é o principal candidato para substituir o equatoriano Miller Bolaños, que se recupera de um problema muscular.

Além do equatoriano, também desfalcarão o Grêmio o volante Maicon e o lateral-direito Edilson, ambos lesionados. O time tricolor volta aos treinos na manhã deste domingo. A viagem para Calama, no Chile, acontecerá no final da manhã de segunda-feira, em voo fretado.