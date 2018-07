Operação no Rio apreende papelotes de crack com fotos de Ronaldinho Gaúcho

RIO DE JANEIRO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro confiscou nesta quarta-feira 42 papelotes de crack etiquetados com a marca "CK10" e a foto de Ronaldinho Gaúcho, na comunidade do Jacarezinho, no subúrbio do Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou em entrevista coletiva que também foram encontrados 88 usuários da droga, entre eles oito menores de idade, que foram transferidos para abrigos da prefeitura.

O secretário Rodrigo Bethlem afirmou que a operação faz parte do plano nacional de combate ao crack lançado no ano passado pela presidente Dilma Rousseff. O rótulo "CK10" e a foto do jogador, segundo as autoridades, fazem referência a um tipo de droga de maior qualidade.

Em maio do ano passado, a Polícia confiscou na cidade de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, papelotes de crack que tinham um rótulo com a foto do terrorista Osama bin Laden.

Em 2009, a Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 1.700 papelotes da droga etiquetadas com a fotografia e o nome de Adriano, jogador do Corinthians que na época defendia o Flamengo.

O "selo de qualidade" utilizado pelos traficantes para etiquetar as drogas apareceu pela primeira vez em uma apreensão de cocaína realizada em 2008.