Operado, Carleto deve desfalcar São Paulo por nove meses

SÃO PAULO - A gravidade da lesão de Thiago Carleto é maior do que previa o São Paulo. Nesta quinta-feira o jogador passou por uma cirurgia no joelho direito e a previsão de retorno do lateral-esquerdo, que antes era de seis meses, agora é de nove meses, segundo informou a assessoria de imprensa do clube.

Ainda segundo o São Paulo, Carleto sofreu uma lesão ligamentar (anterior e posterior) no joelho e foi operado pela equipe do médico Rene Abdalla. O procedimento durou aproximadamente uma hora e meia e foi bem-sucedido.

De acordo com o médico do clube, José Sanchez, o jogador ficará internado até o final da semana. Ainda no hospital, Carleto iniciará a fisioterapia e, depois, seguirá com as atividades em casa e no Reffis.

O lateral, que vinha sendo titular, se machucou no empate contra o Atlético-MG, dia 2, no Independência. Na vaga dele, o técnico Ney Franco tem escalado o ex-afastado Juan. Reinaldo chegou do Sport para concorrer por um lugar no time.

O São Paulo concedeu dez dias de férias aos seus jogadores a partir desta quinta-feira, cumprindo um acordo feito no fim do ano passado, quando o grupo teve apenas 20 dias de recesso antes do começo da temporada 2013. O elenco se reapresentará no próximo dia 24, no CT da Barra Funda. Mas a intertemporada será no CT de Cotia, onde o time vai se preparar para enfrentar o Corinthians, dia 3 de julho, pela Recopa Sul-Americana.