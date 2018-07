Operado com sucesso após fratura, botafoguense Airton receberá alta nesta segunda

Depois de ter sofrido uma fratura na perna direita em uma dividida com o flamenguista Willian Arão no clássico do último domingo, em Volta Redonda, o volante Airton, do Botafogo, foi operado já na noite do último domingo e o clube confirmou que o jogador tem alta do hospital onde foi internado, na zona sul do Rio de Janeiro, prevista para ocorrer no fim da tarde desta segunda-feira.

O Botafogo destacou que o procedimento cirúrgico, conduzido pelo ortopedista Christiano Cinelli e com auxílio de outros profissionais da equipe médica do clube, foi realizado com sucesso. Entretanto, os médicos ainda não estabeleceram oficialmente um prazo previsto de afastamento do jogador dos gramados.

De qualquer forma, este tipo de lesão costuma exigir pelo menos três meses de recuperação. Assim, o atleta irá amargar um bom período sem poder atuar pela equipe botafoguense depois de ter caído de mal jeito em cima da própria perna, causando a fratura na fíbula, após a dividida com o também volante Willian Arão.

Depois de sofrer a fratura no clássico que terminou empatado por 0 a 0 e foi iniciado às 11 horas deste domingo, Airton recebeu os primeiros atendimentos no próprio estádio Raulino de Oliveira, que possui um centro médico. Logo após ter se lesionado, o jogador já gritou desesperado que "quebrou a perna".

No mesmo clássico com o Flamengo, o Botafogo ainda perdeu o lateral-esquerdo Victor Luís, curiosamente em um outra dividida com Willian Arão. Neste caso, o jogador do time alvinegro pisou em falso no gramado e sofreu torção no joelho direito. O atleta será submetido a exames para saber a gravidade de sua lesão, mas ele deverá ficar fora das próximas partidas da equipe.

O Botafogo volta a campo diante do Santos, na próxima quarta-feira, às 21 horas, no Pacaembu, em São Paulo, pela quinta rodada do Brasileirão. Para este confronto, o time espera poder contar com o retorno dos meio-campistas Camilo e Rodrigo Lindoso, que estão entregues ao departamento médico. O time botafoguense ocupa a sétima posição da tabela, com sete pontos ganhos.