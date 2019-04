Operado com sucesso, gremista Marcelo Oliveira segue recuperação em hospital

Depois de ter rompido três ligamentos do joelho direito na partida com o Juventude, no dia 28 de março, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o zagueiro Marcelo Oliveira, do Grêmio, foi submetido com sucesso, na noite da última sexta-feira, a uma cirurgia que teve aproximadamente cinco horas de duração e foi comandada pelo médico Geraldo Schuck de Freitas, no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube informou que o jogador seguirá a sua recuperação no hospital por "mais dois ou três dias, de acordo com a evolução do pós-operatório". O procedimento cirúrgico serviu para reconstruir os ligamentos patelar, cruzado anterior, colateral medial e colateral lateral do joelho do atleta.

Marcelo Oliveira passa bem após a cirurgia e foi encaminhado ao quarto, onde já iniciou o seu processo de recuperação. Após ganhar alta do hospital, o que deverá ocorrer até terça-feira, o jogador iniciará a fisioterapia aos cuidados dos profissionais do departamento médico do Grêmio.

Assim como quando confirmou que Marcelo Oliveira precisaria ser operado, o clube não estabeleceu um período previsto de afastamento dos gramados para o defensor. As informações sobre a situação do atleta foram divulgadas no mesmo dia em que o time gremista fechou a sua preparação para enfrentar o São Luiz, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, pelo confronto de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho.

Com o empate sem gols no primeiro jogo deste mata-mata, o Grêmio precisa de uma vitória simples para avançar à decisão e chegar à luta pelo título com uma campanha invicta. O outro finalista da competição foi definido neste sábado, com o Internacional se classificando ao superar o Caxias por 2 a 0, no Beira-Rio.