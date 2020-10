Operado do joelho direito, Danilo Avelar tem retorno previsto para daqui 8 meses

Danilo Avelar, zagueiro do Corinthians, foi submetido, nesta quarta-feira, a uma cirurgia no joelho direito para reconstituição do ligamento cruzado anterior, lesão sofrida no clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, em Itaquera, no dia 7 de outubro.

Segundo os médicos Joaquim Grava e Ivan Grava, responsáveis pelo procedimento, o jogador do Corinthians deverá retornar aos gramados daqui oito meses. O início do período de fisioterapia ainda não foi definido.

Avelar se machucou em uma disputa de bola com Lucas Lourenço, atacante santista, aos 49 minutos do segundo tempo do jogo, que terminou empatado por 1 a 1, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Por causa da lesão de Danilo Avelar, lateral-esquerdo de origem, mas que vinha atuando com o quarto zagueiro, a diretoria do Corinthians foi obrigada a pedir ao Cruzeiro o retorno do zagueiro Marllon. Um outro jogador para a posição está sendo procurado no mercado.