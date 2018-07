Operado, Gilberto Silva diz que cirurgia foi um sucesso

"Boa tarde a todos. (Entro no Twitter) Para informar que a cirurgia foi um sucesso e que já estou em casa, graças a Deus", escreveu o jogador, que depois acrescentou: "Obrigado ao Doutor Marcus Colares e a toda a equipe (médica), e toda assistência que tive no Hospital Mãe de Deus. Quero também agradecer a todos que me enviaram mensagens de apoio e pelo carinho de sempre".

Por causa da cirurgia, Gilberto Silva poderá ficar até um mês afastado dos jogos do Grêmio, mas este período poderá ser abreviado caso o departamento médico do clube libere a escalação do atleta com o uso de uma máscara protetora no rosto, que será feita sob medida.

O técnico Vanderlei Luxemburgo cogitou o uso da mesma já na noite de quinta-feira, após a vitória por 4 a 0 sobre o Avenida, mas já é certo que ele não contará com Gilberto Silva na partida deste domingo, contra o Pelotas, às 16 horas, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.