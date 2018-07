Operado, Júlio Baptista fica até mais 8 semanas fora

Por meio de nota em seu site oficial, o Málaga destacou que a operação foi realizada com sucesso, depois de o tratamento convencional realizado anteriormente não ter surtido o efeito desejado. No procedimento realizado nesta quarta, os médicos retiraram o fragmento distal sesamoideo do osso do pé direito do atleta.

Convocado por Dunga para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2010, Júlio Baptista foi contratado pelo Málaga no final do ano passado, e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time espanhol. Antes disso, ele defendeu Sevilla, Real Madrid, Arsenal e Roma, além do São Paulo, onde começou a sua carreira.