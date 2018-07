Operado, Kléber volta a treinar em 90 dias no Grêmio A cirurgia realizada no tornozelo direito de Kléber foi bem-sucedida, informou o médico do Grêmio, Márcio Bolzoni, na noite de segunda-feira. Com duração estimada de 40 minutos, a operação restaurou parte da fíbula direita, osso da perna fraturado durante a partida contra o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Gaúcho.