Operado, Oberdan Cattani continua com quadro estável

SÃO PAULO - Operado na última quarta-feira para corrigir uma insuficiência coronariana, Oberdan Cattani, ex-goleiro e um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, permanece internado com quadro estável de saúde no Hospital Bandeirantes, em São Paulo. A informação foi confirmada por meio de um boletim médico divulgado nesta quinta, assinado por Mário Lúcio Baptista Filho, diretor clínico do hospital.

"O Hospital Bandeirantes, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que após angioplastia coronária com implante de stent bem-sucedida, realizada nesta quarta-feira, 16 de abril, o ex-goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras Oberdan Cattani apresenta-se estável e permanece internado na unidade coronariana com monitorização", informou o boletim.

Com 94 anos de idade, Oberdan está internado desde a última terça-feira, quando deu entrada no hospital reclamando de dores no peito, uma angina instável, que poderia levar a um enfarte. Por causa do problema, ele foi submetido a um cateterismo, que detectou lesões coronárias importantes, como uma obstrução na artéria coronária.

Único jogador vivo a ter defendido o Palestra Itália e o Palmeiras, com 351 partidas disputadas pelo clube, o ex-goleiro atuou pela equipe nas décadas de 1940 e 1950. Neste período, ele conquistou cinco títulos do Campeonato Paulista (1940, 1942, 1944, 1947 e 1950), um Torneio Rio-São Paulo (1951) e também a Copa Rio de 1951.