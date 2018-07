Operado, volante da Ponte Preta ficará seis meses afastado do futebol

CAMPINAS - O volante Ferrugem, da Ponte Preta, foi operado com sucesso, em cirurgia realizada na noite da última segunda-feira, em Campinas, depois de ter sofrido uma grave lesão provocada por uma entrada violenta do atacante Danielzinho, do São Caetano, em duelo realizado neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

A operação, comandada pelo cirurgião Sérgio Rosa, com auxílio do chefe do departamento médico da Ponte Preta, Roberto Nishimura, serviu para fixação da fratura-luxação do tornozelo esquerdo de Ferrugem e reparo dos ligamentos do mesmo local.

As imagens do lance envolvendo Ferrugem foram fortes e mostraram o jogador com a perna esquerda "pendurada", após a queda no gramado. Ele fazia sua primeira partida como titular da Ponte e saiu de campo de ambulância diretamente para o hospital.

Ao falar sobre a operação, Nishimura confirmou o tempo previsto de afastamento do jogador. "Tudo ocorreu dentro do esperado e o prognóstico é bom. Após o tratamento e o trabalho de fisioterapia, o Ferrugem deverá recuperar 100% da mobilidade que tinha até antes da lesão. O prazo de recuperação estimado é de seis meses", informou o médico do time campineiro.

Nishimura ainda revelou que o jogador permanecerá no Hospital Madre Theodora, onde foi operado, até quarta-feira, quando deverá ganhar alta. Antes de auxiliar Sérgio Rosa na operação de Ferrugem, o médico chegou a mostrar indignação com a imprudência exibida por Danielzinho no lance que lesionou de forma grave o ponte-pretano, atingido por um carrinho por trás.

"O lance é proibido e punido com cartão vermelho imediato, e a Fifa criou esta regra justamente a pedido dos médicos por causa dos perigos de um lance destes. Podemos comparar um lance destes com um motorista que sai dirigindo embriagado: independentemente da intenção, ele assumiu o risco de fazer algo proibido", disse.