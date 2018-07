Operado, zagueiro santista Gustavo Henrique só retorna em seis meses

SÃO PAULO - Seis meses. É essa a previsão de tempo que o zagueiro Gustavo Henrique, de apenas 20 anos ficará afastado dos gramados. O jogador, que vinha sendo titular do Santos na temporada, foi operado nesta quinta-feira para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, rompido na terça, durante treino no CT Rei Pelé.

A cirurgia ocorreu no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, e foi comandada pelo médico ortopedista Rene Abdalla, responsável pelo Instituto do Joelho Hcor. De acordo com o mesmo, o procedimento durou pouco mais de uma hora. "A previsão é que o jogador fique aproximadamente 6 meses afastado dos gramados para recuperação", explicou Abdalla.

Gustavo Henrique torceu o joelho direito em disputa de bola com o defensor Jubal, em treino realizado na manhã de terça-feira e deixou a atividade chorando de dor. Ele foi amparado por dois massagistas para sair do gramado. O diagnóstico da lesão veio horas depois, após ressonância magnética.

Com o titular fora, Jubal formará dupla de zaga com Neto contra o Bragantino, nesta quinta, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão. Com Gustavo Henrique podendo voltar apenas em agosto ou setembro, Oswaldo de Oliveira ficará sem titular inclusive no primeiro turno do Brasileirão.

Ele já estava sem Edu Dracena. No último dia 15 de janeiro, o zagueiro foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e a previsão é a de que só volte a atuar novamente pelo Santos no segundo semestre deste ano. O clube não estipulou um prazo para recuperação. Além de Jubal e Neto, o elenco só tem mais um zagueiro: David Braz, que está no clube há dois anos e só fez sete jogos.