Operário e Botafogo-SP empatam sem gols pela Série B

Em resultado que não ajuda nenhum dos dois times, Operário e Botafogo empataram sem gols na noite deste sábado, no estádio Germano Krüger, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Operário chegou ao quinto jogo seguido sem vitória e está na 12ª colocação, com 23 pontos. Por outro lado, o Botafogo, que não perde há dois jogos, segue em penúltimo lugar, com 18 pontos, na frente apenas do lanterna Oeste, com sete.

Leia Também Cruzeiro supera o Paraná e 'dorme' fora da zona do rebaixamento na Série B

A primeira chance do jogo foi criada logo aos oito minutos. Fabiano ajeitou e Jefinho acertou a trave do Botafogo, que respondeu em finalização de Elicarlos. Aos 24 minutos, Marcelo arriscou de fora da área e Darley foi buscar no cantinho.

O Operário intensificou a pressão nos minutos finais e criou duas boas oportunidades. Bonfim desviou de cabeça e Darley fez a defesa. Na sequência, Thomaz chutou forte de fora da área e o goleiro tricolor mais uma vez evitou o gol dos donos da casa.

Depois de ter sido pressionado no final do primeiro tempo, o Botafogo voltou do intervalo mais ligado e levou perigo em chutes de Valdemir e Judivan. A resposta do Operário veio em finalização de Douglas Coutinho defendido por Darley.

Aos 32 minutos, Tomas Bastos deu cruzamento preciso para Douglas Coutinho desperdiçar grande oportunidade. A partida ficou aberta nos minutos finais. Thiago Braga evitou o gol olímpico de Matheus Anjos e Darley defendeu chute de Lucas Batatinha.

O Operário volta a campo no próximo sábado, contra o Figueirense, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na sexta-feira, o Botafogo recebe o Cruzeiro, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

OPERÁRIO 0 x 0 BOTAFOGO-SP

OPERÁRIO - Thiago Braga; Sávio (Alex Silva), Bonfim, Juan Sosa e Fabiano; Leandro Vilela (Tomas Bastos), Marcelo (Diego Cardoso), Jean Carlo (Lucas Batatinha) e Thomaz (Rafael Chorão); Douglas Coutinho e Jefinho. Técnico: Matheus Costa.

BOTAFOGO - Darley; Valdemir, Robson, Jordan e Martineli (Walisson Maia); Ferreira, Elicarlos (Edson Júnior) e Jeferson; Luketa (Dodô), Judivan (Matheus Anjos) e Wellington Tanque (Bady). Técnico: Claudinei Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela e Juan Sosa (Operário); Bady e Judivan (Botafogo).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).