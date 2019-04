Operário-PR bate América-MG em casa e larga com vitória na Série B

O novato Operário-PR, campeão da Série C ano passado, estreou com vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Uillliam no segundo tempo, o time dirigido por Gerson Gusmão venceu o América-MG por 1 a 0 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

A vitória dá os três primeiros pontos ao Operário, que traçou todo o planejamento da temporada para a Série B, tendo feito campanha ruim no Campeonato Paranaense. Já o América-MG, rebaixado em 2018 na Série A, é visto como um dos favoritos para voltar à primeira divisão, mesmo com este tropeço.

O nervosismo tomou conta dos dois times no início do jogo. Com muitos erros de passe e bolas perdidas no ataque, a primeira oportunidade de perigo só foi surgir aos 13 minutos. Bruno Batata recebeu um lançamento, se deslocou dentro da área e cabeceou a bola perto da meta defendida pelo goleiro Fernando Leal, que só acompanhou ela sair pela linha de fundo.

Depois, aos 27, o Operário conseguiu chegar com perigo em mais um escanteio. Uillian conseguiu subir sozinho, mas testou mal e jogou pela linha de fundo. A resposta do América-MG veio em um chute forte de fora da grande área, aos 29 minutos. Leandro Silva, cheio de confiança, arriscou, mas também mandou para fora.

No segundo tempo o Operário quase abriu o placar com apenas seis minutos. Felipe Augusto recebeu pela ponta, olhou para o meio da área e bateu cruzado. Bruno Batata se esticou todo, mas não conseguiu completar para as redes. O América-MG conseguiu responder na sequência, em cobrança de escanteio. Júnior Viçosa quase marcou na segunda trave.

De tanto insistir, o Operário finalmente conseguiu sair na frente aos 18 minutos. Allan Vieira recebe pela esquerda e cruzou na medida para o atacante Uilliam, que bateu de primeira ao aparecer em velocidade na segunda trave. O América-MG cresceu de produção para buscar o empate, mas pecou nas finalizações.

O América-MG já volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Botafogo-SP no Independência, em Belo Horizonte. Já o Operário-PR viaja para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, às 19 horas do sábado, pela segunda rodada.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 AMÉRICA-MG

OPERÁRIO-PR - Simão; Léo (Juan Sosa), Alisson, Rodrigo e Allan Vieira; Chicão, Índio, Xuxa (Jardel); Felipe Augusto (Dione), Bruno Batata e Uilliam. Técnico: Gerson Gusmão.

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho (Christian), Matheusinho e Felipe Azevedo (Ademir); Júnior Viçosa (Carlos França) e Jonatas Belusso. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL - Uilliam, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - William Machado Steffen (SC).

CARTÕES AMARELOS - Índio e Simão (Operário-PR); Carlos França, João Paulo e Diego Jussani (América-MG).

RENDA - R$ 58.780,00.

PÚBLICO - 5.581 pagantes.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).