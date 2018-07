Operário-PR bate Maranhão, define as semifinais da Série D e sobe à Série C

O Operário-PR confirmou a quarta e última vaga das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - e também assegurou o acesso à Série C em 2018, nesta segunda-feira, ao eliminar o Maranhão-MA. Pelo jogo de volta das quartas de final, venceu por 2 a 1 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), que estava lotado - quase 10 mil torcedores. Na ida, em São Luis, tinha vencido por 3 a 1 e podia perder até por 2 a 0.

Os quatro semifinalistas garantiram o acesso à Série C. Além do Operário-PR, da região Sul, subiram o Juazeirense, da Bahia, e o Globo, do Rio Grande do Norte, ambos da região Nordeste, e o Atlético-AC, da cidade de Rio Branco, no Acre, da região Norte.

Os confrontos semifinais também foram definidos pelas pontuações de cada time. O Operário-PR, com 27 pontos e nove de saldo de gols, tem a segunda melhor campanha e vai pegar o Atlético-AC, com 24 pontos em terceiro. Do outro lado, o Globo-RN, com 27 pontos e 10 de saldo, ficou em primeiro e vai pegar o Juazeirense-BA, quarto colocado entre os semifinalistas com 19 pontos.

Os times de melhor campanha - Globo e Operário - vão ter a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. As datas, locais e horários dos jogos devem ser confirmados, nesta terça-feira, pelo departamento de competições da CBF. Os vencedores dos confrontos vão decidir o título da temporada depois em dois jogos.

O JOGO - Mesmo com ampla vantagem e podendo até perder por 2 a 0, o Operário foi soberano no primeiro tempo. Criou muitas chances e poderia ter aberto o placar. A história se repetiu na segunda etapa, ficando claro que o objetivo do Maranhão era apenas não perder, sem tentar um milagre. Mas o time paranaense fez o seu gol com Lucas Batatinha, aos 24 minutos.

O Maranhão manteve o seu ritmo e ainda conseguiu empatar aos 37 minutos com Marcelo. Daí se animou e se abriu um pouco, sofrendo o segundo gol aos 40 com Jean Carlos. Foi a senha para o início da festa da torcida do Fantasma, como é conhecido o time paranaense.